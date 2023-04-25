В Самарской области ожидается усиление ветра ночью и днем 26 апреля 2023 года

В регионе усилится ветер Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области погода продолжает удивлять местных жителей. Перед аномальной жарой в регионе ожидается усиление ветра.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в губернии ожидается усиление ветра ночью и днем в среду, 26 апреля 2023 года. Порывы достигнут 15-18 метров в секунду. В этот период жителям не рекомендуется стоять под шаткими конструкциями и парковать автомобили под сухостоями.

Напомним, специалисты рассказали об аномальной жаре в конце апреля и начале мая 2023 года. Горожанам стоит подготовиться к жаркой погоде.