В Самаре в результате страшного ДТП на Московском шоссе пострадали три человека

Пострадавших госпитализировали. Фото: "Самара ДТП"

В Самаре вечером во вторник, 25 апреля, стало известно о страшном дорожном происшествии. Серьезная авария произошла на Московском шоссе.

- Водитель мужчина «ВАЗ 2114» 2003 года рождения ехал в сторону улицы Потапова, возле жилого дома по Московском шоссе автолюбитель совершил выезд на встречную полосу движения. В результате произошло столкновение с автомобилем «Toyota Camry» под управлением водителя 1959 года рождения, - сообщили «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Из-за столкновения пострадали пассажир и водитель «ВАЗ 2114» и водитель иномарки. Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства происшествия. По предварительной информации, авария могла произойти из-за потери управления на мокром покрытии. Пострадавших госпитализировали.