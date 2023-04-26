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НовостиПроисшествия26 апреля 2023 5:08

В Самаре в результате страшного ДТП на Московском шоссе пострадали три человека

Появились подробности аварии
Алена ПРОВКИНА
Пострадавших госпитализировали. Фото: "Самара ДТП"

Пострадавших госпитализировали. Фото: "Самара ДТП"

В Самаре вечером во вторник, 25 апреля, стало известно о страшном дорожном происшествии. Серьезная авария произошла на Московском шоссе.

- Водитель мужчина «ВАЗ 2114» 2003 года рождения ехал в сторону улицы Потапова, возле жилого дома по Московском шоссе автолюбитель совершил выезд на встречную полосу движения. В результате произошло столкновение с автомобилем «Toyota Camry» под управлением водителя 1959 года рождения, - сообщили «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Из-за столкновения пострадали пассажир и водитель «ВАЗ 2114» и водитель иномарки. Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства происшествия. По предварительной информации, авария могла произойти из-за потери управления на мокром покрытии. Пострадавших госпитализировали.