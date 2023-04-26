Задержанного министра строительства Самарской области отправили в изолятор

Министра отправили в изолятор Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стало известно о задержании министра строительства региона Николая Плаксина в конце апреля 2023 года. Чиновника поместили в изолятор временного содержания.

О задержании министра стало известно из сообщения депутата Госдумы Александра Хинштейна. Николая Плаксина подозревают в превышении полномочий. Чиновника задержали на работе, а в его доме провели обыски. В пресс-службе правительства прокомментировали ситуацию и рассказали о содействии следствию.

Также депутат Госдумы отметил, что Николая Плаксина поместили в изолятор на 48 часов. От дачи показаний и сотрудничества министр отказался.