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НовостиОбщество26 апреля 2023 6:31

Задержанного министра строительства Самарской области отправили в изолятор

Об этом сообщил Александр Хинштейн
Алена ПРОВКИНА
Министра отправили в изолятор

Министра отправили в изолятор

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стало известно о задержании министра строительства региона Николая Плаксина в конце апреля 2023 года. Чиновника поместили в изолятор временного содержания.

О задержании министра стало известно из сообщения депутата Госдумы Александра Хинштейна. Николая Плаксина подозревают в превышении полномочий. Чиновника задержали на работе, а в его доме провели обыски. В пресс-службе правительства прокомментировали ситуацию и рассказали о содействии следствию.

Также депутат Госдумы отметил, что Николая Плаксина поместили в изолятор на 48 часов. От дачи показаний и сотрудничества министр отказался.