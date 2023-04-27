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НовостиОбщество27 апреля 2023 11:12

В Самарской области вновь перекрыт суточный максимум количества осадков

Его зафиксировали 26 апреля 2023 года
Алена ПРОВКИНА
В регионе вновь побит рекорд количества осадков

В регионе вновь побит рекорд количества осадков

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области погода не перестает бить рекорды. В регионе вновь перекрыт суточный максимум количества осадков.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», суточный максимум осадков был перекрыт в селе Новодевичье Шигонского района. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1991 году. Суточный максимум был перекрыт 26 апреля 2023 года. В губернии до 28 апреля 2023 года ожидаются дожди различной интенсивности.

Напомним, в регионе объявили о надвигающемся шторме. С 27 апреля по 2 мая объявили оранжевый уровень пожарной опасности в лесах – 5 класс.