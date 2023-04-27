В Самарской области вновь перекрыт суточный максимум количества осадков

В регионе вновь побит рекорд количества осадков
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области погода не перестает бить рекорды. В регионе вновь перекрыт суточный максимум количества осадков.
По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», суточный максимум осадков был перекрыт в селе Новодевичье Шигонского района. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1991 году. Суточный максимум был перекрыт 26 апреля 2023 года. В губернии до 28 апреля 2023 года ожидаются дожди различной интенсивности.
Напомним, в регионе объявили о надвигающемся шторме. С 27 апреля по 2 мая объявили оранжевый уровень пожарной опасности в лесах – 5 класс.