В Самарской области вновь перекрыт суточный максимум количества осадков

В регионе вновь побит рекорд количества осадков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области погода не перестает бить рекорды. В регионе вновь перекрыт суточный максимум количества осадков.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», суточный максимум осадков был перекрыт в селе Новодевичье Шигонского района. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1991 году. Суточный максимум был перекрыт 26 апреля 2023 года. В губернии до 28 апреля 2023 года ожидаются дожди различной интенсивности.

Напомним, в регионе объявили о надвигающемся шторме. С 27 апреля по 2 мая объявили оранжевый уровень пожарной опасности в лесах – 5 класс.