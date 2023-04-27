В Самаре одобрили первую региональную ИТ-ипотеку со ставкой в 1,5% годовых

Первую региональную льготную ипотеку выдали в этом доме

В Самарской области одобрили первую региональную ИТ-ипотеку. Кредит по ней можно получить со ставкой 1,5% годовых. Решение о выдаче такой ипотеки специалистам IT-отрасли было принято губернатором Дмитрием Азаровым для того, чтобы способствовать привлечению квалифицированных специалистов в регион.

Стало известно, что первый покупатель, которому одобрили IT-ипотеку, купил квартиру в новом проекте «Баланс Towers». Этот дом может стать одним из самых высоких в городе. Он располагается на пересечении Московского шоссе и улицы Луначарской, строительство уже началось.

- Программа с региональной господдержкой действует только в Самарской и Белгородской областях.По подсчетам специалистов девелопера проекта, при сумме ипотечного кредита 8 млн рублей, переплата по ипотечному займу за 20 лет составит всего 1,2 млн рублей или 60 тысяч рублей в год, - говорится в пресс-релизе.

До конца декабря 2023 года получить льготную ипотеку для ИТ-специалистов можно по сниженной ставке. Минимальный размер первоначального взноса при этом - 15%.