Мобилизованный журналист из Самары рассказал о впечатлениях от пребывания в зоне СВО

Журналист был призван на службу в октябре 2022 года. Фото: Илья Круговой

Журналист из Самары Илья Круговой рассказал о своих впечатлениях от пребывания в зоне спецоперации. Своими мыслями он поделился на личной страничке в соцсетях.

– Какие самые сильные впечатления от СВО? Дикий всплеск адреналина, когда ты оказываешься в эпицентре минометного обстрела. Тут уже уровень инстинктов. Но панического страха нет. Главное - не стать мишенью, а это чрезвычайно сложно, – рассказывает Круговой.

Он также отметил, что мысль о том, что не ты не одинок, рядом с тобой есть опытные люди, прибавляет уверенности и успокаивает.

Напомним, журналист Илья Круговой был призван на службу в рамках частичной мобилизации в октябре 2022 года. Он собирался пойти добровольцем и уже проходил медкомиссию.

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