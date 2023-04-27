В Самаре в 2023 году снизили расходы на содержание главы города

В этом году на эти цели направят 4 091 600 рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2023 году в Самаре снизили расходы на содержание мэра. Информация следует из проекта решений гордумы «О бюджете городского округа Самара на 2023 год». Документ размещен на официальном сайте мэрии.

Согласно документации, в текущем году на эти цели направят 4 091 600 рублей. В 2022 году расходы составили 4,3 млн рублей.

Отметим, что в целом за последние годы расходы на содержание главы города росли. В 2019-м они составили 3,08 млн рублей, в 2020-м — 3,2 млн рублей. Самая крупная сумма была потрачена в 2022 году.

Напомним, с 2017 года Самарой руководит Елена Лапушкина. В конце прошлого года срок ее полномочий на посту мэра истек. Состоялся конкурс, по результатам которого Лапушкина вновь одержала победу и возглавила областную столицу еще на 5 лет.

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