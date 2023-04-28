В Самаре эвакуировали школу №47 28 апреля 2023 года

На улице оказалось большое количество учеников Фото: скриншот с видео

В пятницу, 28 апреля 2023 года, в Самаре эвакуировали школу №47. Об этом «КП-Самара» сообщили очевидцы. Они также поделились кадрами, сделанными около здания.

На видеозаписи видно, что на улице оказалось большое количество учащихся. Дети не спешили расходиться, просто стояли около школы. Причина эвакуации пока остается неизвестной, однако очевидцы сообщают, что якобы поступил звонок о минировании.

По словам горожан, эвакуация также коснулась школ №49, 79, 147, 35, 112, 176. Правда, они называют иную причину - школьников вывели из здания в связи с обычной проверкой.

Напомним, в последний раз сообщения об эвакуации самарских школ поступали в понедельник, 24 апреля 2023 года. Из здания были выведены ученики школ №116, 73, 170, 25, 80 и других. Горожане утверждали, что тревога была учебной.

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