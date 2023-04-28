Скоростные «Валдаи» вышли на Волгу в Самаре в конце апреля 2023 года

Навигация официально открыта

В Самарской области в конце апреля 2023 года открылась навигация скоростных «Валдаев». Суда уже отправились в первый рейс. Информацию сообщает компания-перевозчик «СК «Волга-Трэвел».

– Навигация официально началась. Первый рейс до Ширяево выполнен, – поделились в организации.

Ранее сообщалось, что суда будут курсировать по трем маршрутам: Речной вокзал – Ширяево, Речной вокзал – Винновка, Поляна Фрунзе – Ширяево.

Напомним, «Валдаи» прибыли в Самару в 2022 году. За время работы они перевезли 15 тысяч пассажиров, что говорит о востребованности данного вида транспорта. По информации областного министерства туризма, в 2023 году на туристические маршруты выйдут еще два таких судна.

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