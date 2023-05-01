Десятки байкеров проехали по улицам Самары 1 мая 2023 года

Мотопробег стартовал в 12:00 по местному времени. Фото: Полина Ждановских

В Самаре в понедельник, 1 мая 2023 года, прошел мотопробег. Байкеры отправились с площади Куйбышева к Обелиску Славы в Курумоче. Возглавлял колонну лидер Всероссийского мотоклуба мотоклуба «Ночные волки» Александр «Хирург» Залдастанов.

- Участие в фестивале - логичное продолжение открытия мотосезона, которое состоялось в Москве 29 апреля и было посвящено Возвращению русских городов и неизбежной русской Победе. Ночные Волки воюют. Несут потери. Некоторые из них погибли в борьбе с фашизмом, поэтому не поддержать этот фестиваль мы не могли. Благодарен Самаре за то, что они сделали этот фестиваль, да еще и в такой символичный день, - сказал корреспонденту «КП-Самара» Александр Залдастанов.

Александр «Хирург» Залдастанов.

По словам лидера «Ночных волков», те, кто пришел на фестиваль «Гитары в строю» и кто участвует в мотопробеге, все они тоже в строю. В строю на защите Отечества в борьбе с фашизмом.

- Настоящий яростный русский рок родился в СССР. Сейчас Самара — столица русского рока, потому что все, кто приехал сюда из далека – это буйные, настоящие рокеры! Рок он и не может быть другим. Настоящий рок всегда неистовый, яростный. И всегда антифашистский, — добавил Хирург.

Напомним, в Самаре с 1 по 6 мая 2023 года проходит фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю». Открытие прошло в 11:00 на площади Куйбышева. Также там собрались представители трудовых коллективов города.

С Праздником Весны и Труда самарцев поздравили губернатор региона Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина.