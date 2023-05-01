На набережной в Самаре 1 мая 2023 года возобновит работу кинотеатр под открытым небом

В первый день покажут два фильма. Фото: Самарская набережная / vk.com/samnab

В Самаре на набережной Волги около Ладьи в понедельник, 1 мая 2023 года, начнет работать кинотеатр под открытым небом «Филин». В первый день покажут две картины – советский фильм «Девчата» (с 17:00 до 18:30) и российскую картину «Мистер Нокаут» (с 18:40 до 20:40).

Во вторник, 2 мая 2023, покажут две советские картины – в 16:00 мультфильм «Вовка в Тридевятом царстве», в 16:25 – «Весну на Заречной улице». В 18:00 можно будет посмотреть фильм «Лето 1941 года».

Организаторы отмечают, что в расписание могут вносить изменения. Посмотреть, какие еще фильмы покажут в начале мая в кинотеатре под открытым небом, можно на сайте samara.kp.ru.