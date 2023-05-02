Град размером с орех выпал в Самарской области в ночь на 2 мая 2023 года

Где-то град оказался размером с ноготь, а где-то выпал и крупнее. Фото: Сергей Вахрушев

В ночь, с 1 на 2 мая 2023 года, в Самарскую область пришла сильная гроза со шквалистым ветром и дождем. В некоторых местах региона даже выпал град.

Ледяные крупинки с шумом пытались пробиться через окна, засыпали деревья и транспортные средства. Кто-то из автомобилистов выбегал посреди ночи накрыть свои машины.

Ледяные крупинки засыпали деревья и транспортные средства. Фото: Александра Вахрушева

В некоторых местах региона град до сих пор не растаял. Где-то он оказался размером с ноготь, а где-то выпал и крупнее: с орех и даже перепелиное яйцо. Так, местный житель поселка Кондурчинский Красноярского района поделился с «КП-Самара» фото града с перепелиное яйцо.

— Сильный ветер, дождь и крупный град чуть стекла не выбили на балконе. Деревья до сих пор в шоке от буйства стихии, — отметила самарчанка.

А вот дачники и огородники уже переживают за побитую рассаду, которую кто-то успел вырастить и оставить неприкрытой.

В некоторых местах региона град до сих пор не растаял. Фото: Наталья Борисова

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