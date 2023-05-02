Самарский облсуд оставил в силе приговор виновнику ДТП с тремя погибшими на Кряже

Смертельная авария произошла в 2019 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский облсуд постановил новую точку в истории смертельного ДТП, которое произошло на Кряже в 2019 году. Страшная авария унесла жизни трех человек.

Напомним, трагедия случилась утром 9 августа 2019 года. Водитель Hyundai Genesis Сергей С. наехал на автомобиль «Лада Гранта» под управлением 37-летнего мужчины, которая остановилась на светофоре. «Гранта» отлетела в Kia Rio, а виновник аварии продолжил движение и въехал в дерево. В результате ДТП погибли водитель «Гранты» и его 31-летний пассажир, а также 25-летний пассажир Kia.

В марте 2022 года суд вынес Сергею С. приговор. Мужчину признали виновным по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы.

Спустя пару месяцев осужденный попытался обжаловать решение. Тогда приговор был отменен, дело направили прокурору Самары. Однако позднее суд все-таки оставил приговор первой инстанции в силе.

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