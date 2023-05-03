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НовостиОбщество3 мая 2023 5:29

На дальнейшую реставрацию Дома со слонами в Самаре выделили 79 млн рублей

Это денежные средства из федерального бюджета
Ирина СИНЕГУБОВА
Сейчас уже идет конкурс на поиск подрядчика. Фото: пресс-служба Александра Хинштейна

Сейчас уже идет конкурс на поиск подрядчика. Фото: пресс-служба Александра Хинштейна

Министерство культуры РФ выделило 79 миллионов рублей на продолжение реставрационных работ и благоустройство территории дачи купца Головкина в Самаре. Об этом сообщили в пресс-службе депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна.

Сейчас уже идет конкурс на поиск подрядчика, победитель торгов станет известен после 24 мая. Реставрационные работы должны завершиться в 2024 году, а работы по благоустройству территории – в 2025-м.

— Реставраторы утверждают, что если бы работы не начались, то спустя еще 2-3 года здание было бы уже не восстановить. Я счастлив, что мы это здание не просто спасаем, а придаем ему исторический облик, наполняем содержанием и смыслом, — отметил Александр Хинштейн. Напомним, ранее было решено восстанавливать не только само здание. Планируется привести в порядок три скульптуры и фонтан, сделать спуск к Волге и открыть в будущем здание для посетителей.

Все средства на реставрацию и установление Дома со слонами выделяются из средств федерального бюджета в рамках партийного проекта «Единой России» «Историческая память». Общий объем средств на все работы достигнет 200 миллионов рублей.