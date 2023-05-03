Более 700 человек пострадали от укусов клещей в Самарской области в 2023 году

В этом году клещи активизировались раньше из-за теплой весны Фото: Алексей БУЛАТОВ

Клещи продолжают атаковать жителей Самарской области. С начала эпидсезона от них пострадали более 700 человек. Информацию сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

– С начала сезона в Самарской области зарегистрировано 732 пострадавших от укусов клещами. В их числе – 243 ребенка, – поделились специалисты.

Отмечается, что за прошедшую неделю случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, клещевым боррелиозом, моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом человека в регионе зарегистрировано не было.

Напомним, на территории губернии активно ведется борьба с клещами. В частности, во всех муниципалитетах проводится акарицидная обработка. В 2023 году ей охватят более 4,3 тыс. га.

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