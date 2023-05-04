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НовостиОбщество4 мая 2023 8:09

Регистрация на молодежный форум iВолга открылась в Самарской области до 8 июня 2023 года

Подать заявки могут все желающие
Ирина СИНЕГУБОВА
В этом году организаторы подготовили насыщенную программу.

В этом году организаторы подготовили насыщенную программу.

Фото: правительство Самарской области

В Самарской области открылась регистрация на главный молодежный форум ПФО iВолга. В 2023 году форум пройдет на Мастрюковской поляне с 21 по 29 июля.

— Прием заявок будет открыт до 8 июня. Участников ждут уникальная образовательная программа, знакомство с людьми из разных уголков России и возможность получить грант на реализацию своего проекта, — сообщили на официальной странице iВолги.

В этом году организаторы подготовили насыщенную программу и объединили 8 уникальных смен, дополнительно представлено три спецнаправления одной темой – Организация событий. Все желающие могут зарегистрироваться на сайте форума или на сайте Росмолодежь.События.

Напомним, 2022 год оказался рекордным по количеству заявок, их прислали более 20,5 тысяч человек из 78 регионов России, ДНР и ЛНР.

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