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НовостиОбщество4 мая 2023 13:32

Филиал Третьяковской галереи откроется в Самаре осенью 2023 года

Строительные работы в здании уже близятся к завершению
Валентина ПОЛИКАРПОВА
На открытии будет работать выставка, посвященная теме еде в живописи

На открытии будет работать выставка, посвященная теме еде в живописи

Стала известна дата открытия филиала Третьяковской галереи в Самаре. Он заработает уже этой осенью. Информацию сообщили в министерстве культуры Самарской области.

– Все жители с нетерпением ждали завершения реконструкции здания Фабрики-Кухни, а теперь все ждут наполнения ее содержания, – поделилась министр культуры региона Ирина Калягина.

Сейчас строительные работы в здании близятся к завершению. Творческий коллектив под руководством Михаила Савченко занимается подготовкой крупного выставочного проекта.

Выставка будет представлена в рамках открытия филиала. Тема – еда в живописи. Посетители смогут увидеть свыше 100 картин, которые «приедут» из Третьяковской галереи, а также работы из коллекции РОСИЗО и частных коллекций.

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