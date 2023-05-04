В Самаре планируется строительство трамвайной линии до Волгаря и Южного города

Реализация проекта намечена на 2030 год
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре могут проложить еще одну трамвайную линию. Она протянется до Волгаря и Южного города. Информация отражена в комплексной схеме организации транспортного обслуживания Самарско-Тольяттинской агломерации.
Согласно документации, линия общей протяженностью 26,6 км пройдет вдоль Кряжского шоссе. Реализация проекта намечена на 2030 год. Работы обойдутся в 4,9 млрд. рублей.
Помимо этого, до Южного города планируют пустить трамвайную линию протяженностью 13,6 км. Ее начнут строить не раньше 2035 года.
Напомним, в Самаре также планируется строительство канатной дороги. Она должна связать железнодорожный вокзал и Южный город. Проект оценивают в 5,9 млрд. рублей.
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