Самарцам рассказали, как избежать серьезных последствий после укуса клеща

От укусов клещей в этом году пострадали уже более 700 самарцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самарской области активизировались клещи. С начала 2023 года в регионе зафиксировали уже 732 случая «нападения» этих насекомых. Среди пострадавших — 253 ребенка. Российский врач Олег Абакумов рассказал, как избежать последствий после укуса клещей.

По словам специалиста, после близкого общения с клещом нередко появляются следующие симптомы: высокая температура, красные колечки на месте укуса, онемение лица, боли в суставах и сердце, проблемы со слухом и зрением, появление синюшных пятен на коже. При появлении подобных признаков следует обратиться к врачу.

- Если вы нашли на себе присосавшегося клеща, важно сразу же его удалить. Это можно сделать в травмпункте или самостоятельно, - отмечает Олег Абакумов.

В случае самостоятельного удаления нужно надеть перчатки, взять пинцет или тонкую нить и осторожно потянуть клеща наверх, чтобы не давить на брюшко и не впрыснуть в рану возбудители. Место укуса следует помыть антисептиком. Давить насекомое нельзя. Его следует поместить в пакет и отвезти в лабораторию на исследование.

Чтобы избежать серьезных последствий после укуса клеща, врач советует заранее сделать прививку - как минимум за месяц до лесных походов. Также он рекомендует свести к минимуму посещение лесов. Если без прогулок или пикников на природе никак, то стоит наряжаться на них только в светлую и закрытую одежду (она поможет быстрее обнаружить на себе клещей).

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