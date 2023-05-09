Толпы на остановках, трамваи битком: самарцы пожаловались, что не могут уехать с площади Куйбышева после салюта

После салюта толпы горожан пытались уехать домой Фото: Полина ЖДАНОВСКИХ

Жители Самары пожаловались, что не могут уехать с площади Куйбышева после салюта 9 мая 2023. Сотни горожан собрались на праздник на главной площади города, чтобы послушать концерт и полюбоваться прекрасным салютом. Однако после окончания торжеств многие из них столкнулись с серьезной проблемой – как добраться до дома. На трудности читатели пожаловались в редакцию «КП-Самара».

- Часть сумела уехать на автобусах, однако они быстро закончились. Сейчас идут только трамваи, но вагоны забиты битком, не втиснешься. На остановках – настоящие толпы. Таксисты ломят цены – больше 500 рублей за поездку в 15 минут. Даже самокаты в округе все разобрали. На улице почти нулевая температура, очень холодно, стоим, мерзнем, - пожаловалась журналисту «КП-Самара» местная жительница Мария.

Напомним, власти пообещали, что после салюта горожан будет ожидать транспорт – автобусы, трамваи и троллейбусы. Однако, судя по сообщениям очевидцев, поданных к площади транспортных средств оказалось недостаточно.