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НовостиОбщество10 мая 2023 6:48

В дептрансе ответили на жалобы самарцев на работу транспорта после салюта на пл. Куйбышева

Многие горожане не могли уехать домой после праздника
Анастасия ФИЛАТОВА
Чиновники уверяют, что было подано достаточное количество трамваев и автобусов / Фото: департамент транспорта Самары

Чиновники уверяют, что было подано достаточное количество трамваев и автобусов / Фото: департамент транспорта Самары

В департаменте транспорта Самары прокомментировали жалобы жителей, которые 9 мая 2023 года не могли уехать с площади Куйбышева после салюта. Чиновники заявили, что были приняты все меры для вывоза людей.

- После завершения салюта отдномоментно за периметром площади Куйбышева наблюдалось скопление людей. В течение 30-40 минут все, кто намеревался воспользоваться городским транспортом, уехали, - отметили в дептрансе.

По информации ведомства, после праздника были предоставлены дополнительные трамваи. Они курсировали по расписанию. Был соблюден и график автобусов, в том числе были поданы 10 дополнительных машин.

- Наполняемость некоторых автобусов на момент отправления была неполной. Отдельно - о дорожном факторе: от площади Куйбышева в направлении «из города» после салюта моментально образовалась пробка. Несмотря на большой пассажиропоток, необходимое количество подвижного состава было обеспечено, невывоза удалось избежать, - отметили в дептрансе.

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