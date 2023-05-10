В дептрансе ответили на жалобы самарцев на работу транспорта после салюта на пл. Куйбышева

Чиновники уверяют, что было подано достаточное количество трамваев и автобусов / Фото: департамент транспорта Самары

В департаменте транспорта Самары прокомментировали жалобы жителей, которые 9 мая 2023 года не могли уехать с площади Куйбышева после салюта. Чиновники заявили, что были приняты все меры для вывоза людей.

- После завершения салюта отдномоментно за периметром площади Куйбышева наблюдалось скопление людей. В течение 30-40 минут все, кто намеревался воспользоваться городским транспортом, уехали, - отметили в дептрансе.

По информации ведомства, после праздника были предоставлены дополнительные трамваи. Они курсировали по расписанию. Был соблюден и график автобусов, в том числе были поданы 10 дополнительных машин.

- Наполняемость некоторых автобусов на момент отправления была неполной. Отдельно - о дорожном факторе: от площади Куйбышева в направлении «из города» после салюта моментально образовалась пробка. Несмотря на большой пассажиропоток, необходимое количество подвижного состава было обеспечено, невывоза удалось избежать, - отметили в дептрансе.

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