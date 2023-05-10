В Минздраве прокомментировали видео с «избиением» пациента в больнице № 8 Самары

Информация о нанесении пациенту ударов "уткой" не подтвердилась Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В министерстве здравоохранения Самарской области прокомментировали ситуацию в горбольнице № 8. На днях в соцсетях появилось видео с «избиением» лежащего на каталке мужчины. Пациента якобы несколько раз ударили «уткой» - мочеприемником. По словам очевидцев, произошло все во втором отделении гнойной хирургии.

- После появления видео в интернете главный врач больницы незамедлительно посетил отделение для проверки фактов. Он провел беседы с сотрудниками и собрал объяснительные. Также главврач совместно с лечащим врачом осмотрели пациента. Информация о нанесении ему ударов не подтвердилась, - сообщили в Минздраве Самарской области.

В ходе проверки выяснилось, что пациент пытался выдернуть установленные катетеры. Чтобы остановить это, сотрудник больницы шумом привлек его внимание. Как отметили в ведомстве, сейчас пациенту оказывают всю необходимую помощь по профилю заболевания.

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