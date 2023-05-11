На проектирование второго этапа Южной обводной дороги в Самаре выделят почти 70 млн рублей

Подрядчик должен будет выполнять условия контракта в два этапа. Фото: https://taburent.ru/

В Самаре объявили торги на выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации для строительства второго этапа Южной обводной дороги. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Речь идет о дороге от улицы Самарской до проспекта Карла Маркса. Подрядчика ищет министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области. На необходимые услуги готовы выделить почти 70 миллионов рублей. Так, начальная цена контракта составляет 69 204 180 рублей.

Объявление было размещено 10 мая, окончание подачи заявок запланировано на 26 мая, а победитель определится после 2 июня. Подрядчик должен будет выполнять условия контракта в два этапа и завершить до декабря 2024 года.

Напомним, ранее объявляли торги на первый этап, от улицы Водников до Самарской. На него выделили более 30 миллионов рублей.

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