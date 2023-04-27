На проектирование Южной обводной дороги в Самаре выделят более 30 млн рублей

Победитель должен определиться после 19 мая. Фото: https://taburent.ru/

В Самаре объявили торги на инженерные изыскания и подготовку проектной документации для строительства Южной обводной дороги от улицы Водников до Южного шоссе. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Речь идет о первом этапе: от улицы Водников до Самарской. Подрядчика ищет министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области. На необходимые услуги готовы выделить больше 30 миллионов рублей.

Так, начальная цена контракта составляет 31 583 304 рублей. Объявление было размещено 26 апреля, окончание подачи заявок запланировано на 12 мая, а победителя выберут после 19 мая.

Подрядчик должен будет исполнить контракт в три этапа до 1 декабря 2024 года. В документах указано, что протяженность участка составляет около 2 км.

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