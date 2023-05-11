В Самаре пьяного мужчину в ЖК «Рассвет» приняли за нападающего на девушек маньяка

Полиция начала проверку из-за сообщений о подозрительном мужчине / Фото: vk.com/rassvet_smr

Новый ЖК на 18 км Московского шоссе в Самаре вновь оказался в центре внимания. На днях в сети появились сообщения, что там завелся маньяк. Якобы мужчина пристает к девушкам в лифтах и на остановках и даже будто бы пытался сорвать с кого-то одежду. Однако на самом деле все оказалось не так страшно.

Все началось с сообщения одной из жительниц ЖК «Рассвет» в общедомовом чате. Женщина сообщила, что встретила странного мужчину, из-за которого не смогла попасть домой.

- Сначала он закурил рядом с лифтами. Я сделала ему замечание. В лифт не села с ним, потому что пьяный, грязный и злой. Ушла из подъезда. Он буквально через минуту тоже вышел и, увидев меня, опять пошел за мной. Я убежала в магазин. Потом вызвала такси и поехала к сестре. Кажется, что я преувеличила, но было дико страшно почему-то, - поделилась самарчанка.

По словам жильцов комплекса, на самом деле ничего криминального не случилось. Никто ни на кого не нападал. Однако участковый, как говорят местные жители, все же начал поиски мужчины. Кстати, это тот самый, что в апреле 2023 года напился и голыми руками вырвал из стены электрощиток. Мужчина разгромил тогда подъезд в попытке попасть домой.

Редакция «КП-Самара» обратилась за комментарием в ГУ МВД по Самарской области. В ведомстве сообщили, что заявления в полицию не поступали. Между тем правоохранители начали проверку по факту публикаций в интернете. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего в ЖК «Рассвет».

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