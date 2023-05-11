Более 1000 жителей Самарской области пострадали от укусов клещей в мае 2023 года

На территории региона активно ведется акарицидная обработка

Жители Самарской области продолжают страдать от укусов клещей. Всего с начала сезона укусам подверглись свыше 1000 человек. Информацию сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

– На текущий момент в области зарегистрировано 1118 пострадавших от клещей, из них 362 ребенка. Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, клещевым боррелиозом, а также моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом человека не зарегистрировано, – рассказали в управлении Роспотребнадзора по Самарской области.

Специалисты продолжают обрабатывать территорию губернии от клещей. На текущий момент процедура проведена на 716,21 га. В общей сложности акарицидной обработке подвергнут более 4,3 тыс. га территории.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.