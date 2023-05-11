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НовостиОбщество11 мая 2023 13:06

Более 1000 жителей Самарской области пострадали от укусов клещей в мае 2023 года

Из них свыше 300 – дети
Валентина ПОЛИКАРПОВА
На территории региона активно ведется акарицидная обработка

На территории региона активно ведется акарицидная обработка

Жители Самарской области продолжают страдать от укусов клещей. Всего с начала сезона укусам подверглись свыше 1000 человек. Информацию сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

– На текущий момент в области зарегистрировано 1118 пострадавших от клещей, из них 362 ребенка. Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, клещевым боррелиозом, а также моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом человека не зарегистрировано, – рассказали в управлении Роспотребнадзора по Самарской области.

Специалисты продолжают обрабатывать территорию губернии от клещей. На текущий момент процедура проведена на 716,21 га. В общей сложности акарицидной обработке подвергнут более 4,3 тыс. га территории.

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