Заболеваемость гриппом выросла в 66,5 раз в Самарской области за год

В марте 2023 года зафиксировали 399 случаев заболевания гриппом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за год заболеваемость гриппом выросла в 66,5 раз по данным на март 2023 года. Об этом свидетельствуют данные, представленные в докладе Самарастата «Социально-экономическое положение Самарской области».

Так, в марте 2023 года зафиксировали 399 случаев заболевания гриппом, а в марте 2022-го было всего шесть заболевших. Немного выросла и заболеваемость ОРВИ (на 6,8%), по сравнению с прошлым годом, когда было выявлено 63,3 тысячи случаев. В феврале этого года болели 67,7 тысяч человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в феврале 2023 года зафиксирован 531 случай заболевания гриппом, а в феврале 2022-го переболели 24 человека.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.