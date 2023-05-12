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НовостиПроисшествия12 мая 2023 12:57

Водителя Porsche, который таранил полицейские машины в Тольятти, отправили под домашний арест

В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Молодой человек устроил пьяное представление в конце апреля 2023 года

Молодой человек устроил пьяное представление в конце апреля 2023 года

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Появились новые подробности инцидента, который произошел в Тольятти в апреле 2023 года. Напомним, там пьяный водитель на Porsche Panamera пытался скрыться от сотрудников ГИБДД, начал таранить полицейские машины и активно сопротивлялся задержанию.

Личность дебошира установили – им оказался 22-летний местный житель. По данному начались разбирательства, результаты которых стали известны в пятницу, 12 мая 2023 года.

Как сообщили в СУ СК по Самарской области, в отношении парня возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). В ближайшее время ему предъявят обвинение. Сам дебошир сейчас находится под домашним арестом, иномарку отправили на штрафстоянку.

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