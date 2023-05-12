В Самаре юриста заподозрили в мошенничестве из-за обещаний передать взятку депутату Хинштейну

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении хитрого юриста Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре юрист стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в мошенничестве из-за обещаний передать взятку в 50 тысяч евро депутату Госдумы РФ Александру Хинштейну. Об этом парламентарий сообщил в своем телеграм-канале.

По словам народного избранника, поводом для преступления стала шумиха вокруг председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова. Его сейчас проверяют на предмет коррупции. Один из фигурантов скандала — владелец ГК «Тон-Авто» Александр Курылин — якобы решил дать взятку нужным людям, чтобы выйти сухим из воды.

Помочь в решении вопроса согласился знакомый бизнесмена, юрист Дмитрий Мамонтов. Он заявил, что передаст взятку в 50 тысяч евро инициатору проверок — депутату Александру Хинштейну и сотрудникам облпрокуратуры. В процессе переговоров предприниматель заподозрил неладное и обратился к правоохранителям. Юриста задержали сразу после передачи денег.

— В ходе допроса Мамонтов признался, что со мной не знаком и никогда не встречался, а детали истории узнал из СМИ, на чем и решил заработать. Полученные деньги, мошенник планировал присвоить, — рассказал парламентарий.

По данным Александра Хинштейна, в отношении юриста возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время он находится под арестом.

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