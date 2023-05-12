Появились фото с места смертельного ДТП под Самарой, где столкнулись Chevrolet и большегруз

Все автомобили зарегистрированы в одной из соседних республик Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Появились фото с места страшной аварии, которая произошла в Большеглушицком районе вечером в пятницу, 12 мая 2023 года. Около 17:08 водитель Chevrolet Cobalt выехал на встречку, где столкнулся с большегрузом.

На кадрах видно, что от столкновения оба авто улетели в кювет. Иномарка пострадала особенно сильно – машина буквально превратилась в груду металла.

Как сообщили в областном ГУ МВД, в результате ДТП погибли пятеро человек. Все они находились в салоне Chevrolet. Известно, что оба транспортных средства зарегистрированы в одной из соседних республик.

На месте происшествия работает полиция. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.