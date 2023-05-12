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НовостиОбщество12 мая 2023 17:11

В Самаре из-за перекладки теплотрасс перекроют движение транспорта по ул. Шостаковича

Проезд будет запрещен на на участке от Чапаевской до Куйбышева
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Проезд будет запрещен на на участке от Чапаевской до Куйбышева Работы будут завершены к 8 июня

Проезд будет запрещен на на участке от Чапаевской до Куйбышева Работы будут завершены к 8 июня

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре ограничат движение транспорта по улице Шостаковича. Изменения связаны с работами по перекладке теплотрасс. Информацию сообщили в пресс-службе мэрии.

– Проезд будет запрещен с 05:00 13 мая 2023 года до 23:59 8 июня 2023 года на участке от улицы Чапаевской до улицы Куйбышева. Меры приняты в целях обеспечения безопасности дорожного движения, – пояснили городские власти.

Ознакомиться с организацией движения можно на схеме.

Изменения начнут действовать в субботу, 13 мая 2023 года

Изменения начнут действовать в субботу, 13 мая 2023 года

Фото: администрация Самары

Напомним, работы на улице Шостаковича будет вести ООО «Стройрезерв». Подрядчик обновит 239,5 метра теплотрассы. Согласно контракту, перекладку нужно завершить к 8 июня 2023 года.

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