В Самаре из-за перекладки теплотрасс перекроют движение транспорта по ул. Шостаковича

Проезд будет запрещен на на участке от Чапаевской до Куйбышева Работы будут завершены к 8 июня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре ограничат движение транспорта по улице Шостаковича. Изменения связаны с работами по перекладке теплотрасс. Информацию сообщили в пресс-службе мэрии.

– Проезд будет запрещен с 05:00 13 мая 2023 года до 23:59 8 июня 2023 года на участке от улицы Чапаевской до улицы Куйбышева. Меры приняты в целях обеспечения безопасности дорожного движения, – пояснили городские власти.

Ознакомиться с организацией движения можно на схеме.

Изменения начнут действовать в субботу, 13 мая 2023 года Фото: администрация Самары

Напомним, работы на улице Шостаковича будет вести ООО «Стройрезерв». Подрядчик обновит 239,5 метра теплотрассы. Согласно контракту, перекладку нужно завершить к 8 июня 2023 года.

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