Обновленный фонтан заработал на площади Памяти погибшим в необъявленных войнах в Самаре

В 2022 году власти города решили переделать технический водоем в фонтан. Фото: департамент ГХиЭ Самары

В Самаре на площади Памяти погибшим в необъявленных войнах заработал обновленный фонтан. Вечером можно увидеть подсветку в цветах российского флага.

— Проведено масштабное переустройство технического водоема, который ранее использовался для поддержания необходимой температуры в архиве Самарской области, в фонтан, — рассказали в департаменте городского хозяйства и экологии Самары.

Напомним, ремонтные работы стартовали в конце 2022 года. Изначально это сооружение было техническим водоемом, которое построили для нужд Центрального госархива Самарской области. В дальнейшем надобность в нем отпала.

В 2022 году власти города решили переделать технический водоем в фонтан. Подрядчиком стало ООО «ЛайтСаунд63», которое согласилось выполнить работы за 36 миллионов рублей.

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