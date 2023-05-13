Артем Дзюба не будет участвовать в матче с самарскими «Крыльями Советов» 14 мая

В отправившемся на игру составе Дзюбы не было. Фото: ФК "Локомотив" Москва

Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» Артем Дзюба не примет участие в выездном матче МИР РПЛ с самарскими «Крыльями Советов». Об этом сообщает «Матч ТВ».

Отмечается, что команда «Локомотива» в субботу, 13 мая, вылетела на самолете из Москвы в Самару. В отправившемся на игру составе Дзюбы не было. Оказывается, футболиста заменили из за небольшого повреждения в предыдущей игре с «Сочи».

Напомним, матч 27 го тура между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» пройдет в воскресенье, 14 мая, в 15:00 и будет проходить на стадионе «Солидарность Самара Арена». После него болельщиков будут ждать дополнительные трамваи и автобусы.

Сейчас «Крылья» занимают 12 е место в турнирной таблице МИР РПЛ с 25-ю очками, а «Локомотив» – девятое с 35-ю очками.

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