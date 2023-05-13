Волонтеры убрали мусор с территории Коптева оврага в Самаре 13 мая

Активисты хотят поднять вопрос об установки на территории контейнеров. Фото: "ЭкоШок"

В субботу, 13 мая, жители Самарской области вместе с экоактивистами очистили территорию Коптева оврага от мусора в поселке Управленческий. Об этом говорится в сообществе Вконтакте «ЭкоШок».

— Благодарим каждого, кто помог сделать природу чуточку чище. Разнообразие как всегда удивляет: игрушки, остатки гармони, шины, пакеты, пакетики от семечек, стаканчики из под кофе и ПЭТ, на удивление стекла и алюминия было меньше, — отметили волонтеры.

На берегу находились большие пакеты с мусором, а на фоне реки были сотворены целые «композиции». В связи с этим активисты хотят поднять вопрос об установки на территории контейнеров.

Вывозом собранного мусора будет заниматься администрация.

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