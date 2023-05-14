Директор барнаульского зоопарка подарит Самаре львенка на особых условиях

Львенок Алтай скоро приедет в Самару. Фото: Сергей Писарев/ВК

18 апреля этого года Самарский зоопарк лишился любимого обитателя – в виду преклонного возраста и различных заболеваний скончался лев Цезарь. Самарцы были расстроены этой новостью, а губернатор Дмитрий Азаров сообщил, что всеми силами найдет Цезарю достойную замену. Об этой новости стало известно директору барнаульского зоопарка Сергею Писареву, который принял решение подарить Самаре львенка, но на определенных условиях.

В Барнауле в зоопарке «Лесная сказка» в праздник Светлой Пасхи 18 апреля произошло сразу два чуда – утром окотилась тигрица, а к вечеру и львица Ая стала мамой.

- Когда самарские коллеги узнали, что у нас в зоопарке родились львята, они обратились с просьбой продать им львенка. А губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров, лично подключился к решению этой проблемы, - рассказал директор «Лесной сказки» Сергей Писарев.

13 мая 2023 года Сергей Писарев опубликовал пост на своей странице Вконтакте, где рассказал о своем решении подарить самарскому губернатору одного львенка, но есть условие.

- Сегодня я принял решение подарить губернатору Самарской области львенка. Но есть одно условие. Если коллеги согласятся сохранить ему имя Алтай. Это подчеркнёт добрую связь между нашими зоопарками и Самарской области с Алтайский краем, - написал директор барнаульского зоопарка.