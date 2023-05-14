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НовостиПроисшествия14 мая 2023 9:04

Мэр Тольятти рассказал о результатах отбора проб воздуха во время крупного пожара на заводе дверей

Предельно допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Пожар был ликвидирован на площади 20 тысяч квадратных метров

Пожар был ликвидирован на площади 20 тысяч квадратных метров

Вечером 13 мая 2023 года в Комсомольском районе Тольятти в покрасочном цехе завода по производству дверей Ferroni произошел крупный пожар. Площадь возгорания составила 20 тысяч квадратных метров. Мэр Тольятти Николай Ренц приехал на место ЧП, чтобы лично проконтролировать ситуацию.

- Утром, 14 мая, пожарные продолжают осуществлять проливку производственных помещений на заводе, где минувшей ночью произошел пожар. Кроме того, свою работу провела передвижная экологическая лаборатория, - сказал Николай Ренц.

По словам главы города, экологи провели отбор проб воздуха в Комсомольском районе в период возгорания. По данным лабораторного исследования, превышений ПДК вредных веществ в отобранных пробах не было зафиксировано.