Мэр Тольятти рассказал о результатах отбора проб воздуха во время крупного пожара на заводе дверей

Пожар был ликвидирован на площади 20 тысяч квадратных метров

Вечером 13 мая 2023 года в Комсомольском районе Тольятти в покрасочном цехе завода по производству дверей Ferroni произошел крупный пожар. Площадь возгорания составила 20 тысяч квадратных метров. Мэр Тольятти Николай Ренц приехал на место ЧП, чтобы лично проконтролировать ситуацию.

- Утром, 14 мая, пожарные продолжают осуществлять проливку производственных помещений на заводе, где минувшей ночью произошел пожар. Кроме того, свою работу провела передвижная экологическая лаборатория, - сказал Николай Ренц.

По словам главы города, экологи провели отбор проб воздуха в Комсомольском районе в период возгорания. По данным лабораторного исследования, превышений ПДК вредных веществ в отобранных пробах не было зафиксировано.