На Самарскую область обрушился страшный град 14 мая 2023 года

Некоторые районы Тольятти усыпало градом Фото: из соцсетей

Днем, 14 мая 2023 года, жители Тольятти стали свидетелями аномального погодного явления – в городе прошел сильный град. Синоптики Приволжского УГМС накануне предупредили, что местами в Самарской области возможно гроза, шквалистый ветер и град.

В социальных сетях жители Автограда делятся фотографиями последствий майского града. Кто-то смог заснять страшное грозовое небо, кто-то поделился фотографиями затопленных улиц, а кто-то сфотографировал необычный способ защиты автомобиля от последствий падающих льдинок.

Однако град с дождем был замечен не во всем Тольятти, а только в одной части города. Те, кому не повезло встретиться со стихией рассказывают, что град буквально устелил дороги.

- Вот такой майский снег. Улицы будто белым снегом покрыло, - говорят тольяттинцы.

Сейчас грозовая туча ушла из Тольятти, есть вероятность, что град выпадет и в других городах Самарской области. Спасатели напоминают о правилах безопасности и просят быть осторожными.