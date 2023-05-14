Самарцы поздравили организатора проекта «Жены героев» Екатерину Колотовкину с Днем рождения

Супруга командующего 2-й армией Екатерина Колотовкина отмечает День рождения. Фото: Светлана Осмачкина

Екатерина Колотовкина – идейный вдохновитель фотопроекта «Жены героев», руководитель самарского фонда «Звезда и Лира», а также просто женщина с активной жизненной позицией и невероятной силой духа отмечает 14 мая День рождения. Самарцы поздравляют Екатерину Игоревну с праздником и желает ей достижения побед.

- Мы гордимся возможностью работать с Вами в одной команде и вместе добиваться максимально эффективных результатов. Вы учите нас быть чуткими и при этом – решительными, чувствовать и понимать высокую ответственность, когда мы работаем с людьми, - отмечают участники самарского благотворительного фонда.

Редакция «КП-Самара» присоединяется к поздравлениям. Желаем Екатерине счастья, удачи и успехов во всех начинаниях!