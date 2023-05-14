Крыша обрушилась на площади 5 тысяч кв.м. Фото: принтскрин видео.

Самарский видеоблогер Александр Карягин показал в своем ютуб-канале, как выглядит место крупного пожара в Тольятти на следующий день. ЧП произошло на заводе по производству входных дверей «Феррони» 13 мая. Потушить 20 тысяч квадратных метров удалось лишь утром следующего дня.

По прибытии пожарных подразделений пожар был на тысячи квадратных метров в покрасочном цехе, но огонь быстро распространился на 20 тысяч квадратов. В результате крупного пожара произошло обрушение крыши на площади 5 тысяч кв.м.

Всю ночь более 300 человек ликвидировали открытое горение. Ситуация осложнялась тем, что выбило питание повысительного насоса, соответственно в большинстве гидрантов не было воды. Кроме того, активно подвозили воду с предприятий бойлерами и питали ей пожарную технику. Также на место тушения прибыли два пожарных поезда, которые тоже обеспечивали заправку пожарных машин водой. Был доставлен дизельный генератор, с помощью которого запитали повысительный насос.

Судя по опубликованному видео, на месте ЧП все еще присутствуют пожарные расчеты. Бойцы МЧС производят проливку, чтобы не допустить возобновление возгорания на заводе.