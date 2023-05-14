Что известно о крупном пожаре на задове дверей в Тольятти. Фото: МЧС по Самарской области

13 мая 2023 года в Тольятти произошел пожар на заводе дверей «Феррони». «КП-Самара» собрала полную информацию про крупному ЧП. Рассказываем, хронологию событий, что сгорело, какой ущерб нанесен предприятию.

Сообщение поступило в 22:22 13 мая Фото: из соцсетей

Хронология пожара на заводе по производству дверей

В 22:22 в ОДС ЦУКС ГУ МЧС по Самарской области поступило сообщение о пожаре в покрасочном цехе предприятия «Феррони» в Тольятти на Поволжском шоссе, 3. По прибытии к месту вызова было установлен, что происходит горение на цеха на площади 6 тысяч квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности вызова – Пожар №3.

- К месту ЧП было направлено 104 человека личного состава и 33 единицы спецтехники. Через несколько часов пожар ликвидировали 314 человек и 69 единиц техники, - рассказали в ГУ МЧС региона.

Из здания было эвакуировано по официальным данным 15 человек. По рассказам самих рабочих, сначала они пытались потушить огонь своими силами с помощью огнетушителей, но сил и средств не хватило. Благодаря слаженности действий ночной смены, заводчане покинули место ЧП. Погибших и пострадавших нет.

Ночная смена заводчан смогла быстро покинуть место ЧП. Обошлось без жертв

Пламя быстро распространялось. Если вначале площадь возгорания составляла тысячу квадратных метров, то через час она составила уже 6000 кв.м. А к часу ночи огонь охватил 20 тысяч кв.метров, обрушилась крыша на площади в 5000 квадратных метров.

На место пожара прибыл начальник главного управления МЧС Олег Бойко. К качастве дополнительных сил были привлечены: пожарно-насосная станция, пожарная машина, которая используется для транспортировки, прокладки и уборки рукавных проводов, лафетных стволов и тушения пожара, а также два пожарных поезда из Самары и Сызрани.

Огонь быстро распространялся, обрушилась крыша

О пожаре сразу же доложили губернатору Самарской области Дмитрию Азарову.

- Мы привлекли дополнительные силы и средства для тушения огня. На призыв о помощи откликнулось руководство компаний КуйбышевАзот и Транснефть - их средства усилят группировку МЧС, - сообщил глава региона. - Все силы мы сейчас направляем на то, чтобы остановить распространение огня и не допустить большего ущерба. Прокуратура Самарской области начала проверку.

Глава Тольятти Николай Ренц также был на месте крупного пожара. Он сообщил, что ликвидация огня была осложнена тем, что выбило питание повысительного насоса, соответственно в большинстве гидрантов не было воды.

- Активно подвозили воду с предприятий бойлерами и питали ей пожарную технику. Также на место тушения прибыли два пожарных поезда, которые тоже обеспечивали заправку пожарных машин водой. Был доставлен дизельный генератор, с помощью которого запитали повысительный насос, - сообщи мэр Тольятти.

Огонь быстро распространялся, обрушилась крыша

Огонь быстро распространялся, обрушилась крыша

В 3:46 МЧС официально объявило о локализации открытого горения, а в 06:45 огонь был ликвидирован на площади 20 тысяч квадратных метров. Пожарные подразделения продолжают работать на месте ЧП 14 мая, проливая производственные помещения. Полицейские также стоят на дежурстве, осуществляя охрану общественного порядка на месте происшествия до особого распоряжения.

Причина пожара и оценка ущерба

Начальник ГУ МЧС по Самарской области назвал предварительную причину возгорания в покрасочном цехе предприятия.

- Предварительной причиной пожара стало нарушение технологического процесса на предприятии, - сообщил Олег Бойко.

На месте ЧП был начальник главка МЧС Олег Бойко

Николай Ренц дал прогноз на восстановление сгоревших цехов.

- На данный момент оценить ущерб невозможно. Но последствия очень тяжелые, восстановить эту часть будет очень сложно, - отметил глава города.

Что выпускал завод и что сгорело

Группа компаний «Феррони» - крупнейший экспортер металлических дверей. По последним данным из открытых источников, в 2019 году объем экспорта составил 55,5 тысяч единиц продукции.

«Феррони» на российском рынке работает более 15 лет, за это время были открыты 15 обособленных подразделений в крупнейших городах России – от Сахалина до Калининграда, а также в Узбекистане. Производство входных металлических дверей налажено на двух крупных заводах в Йошкар-Оле и Тольятти.

Возгорание произошло в покрасочном цехе, где работала ночная смена рабочих. По словам сотрудников, они пытались сами потушить огонь, но огонь распространялся стремительно.

- Сами пробовали огнетушителями пламя сбить, но там весь цех заставлен краской. Буквально за мгновение вспыхнуло, спасались бегством, - рассказал в комментариях под новостью в соцсетях рабочий.

Самарцы очень переживают за рабочих и руководство завода. Сотни людей остались без работы из-за страшного ЧП, а предприятие лишилось огромной прибыли. Официальных комментариев от дирекции «Феррони» пока не поступало.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Огонь под потолок, люди ломятся к выходу: страшный пожар вспыхнул на заводе дверей Ferroni в Тольятти

Пожар на заводе дверей Ferroni в Тольятти охватил 6000 квадратных метров (подробности)