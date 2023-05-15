В дептрансе прокомментировали ликвидацию МП «Пассажиравтотранс» в Самаре

Закрытие автобусных МП - требование федерального законодательства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В департаменте транспорта Самары прокомментировали информацию о ликвидации МП «Пассажиравтотранс». Ранее стало известно, что предприятие могут закрыть в 2024 году.

- Вопрос закрытия МП «Пассажиравтотранс» на повестке не стоит. Вместе с тем в соответствии с федеральным законодательством с 2025 года муниципальные предприятия, выполняющие автобусные перевозки, подлежат закрытию и (или) перепрофилированию. В сложившихся условиях перевозчик, возможно, будет сохранен в составе другого юридического лица, - отметили в дептрансе.

По данным ведомства, подобная практика уже существует. К примеру, по таком пути идут Москва, Екатеринбург, Калининград.

Напомним, власти Самары намерены приобрести в лизинг 50 новых автобусов. Предполагается, что заведовать ими будет МП «ТТУ». Этому же предприятию могут передать имущество МП «Пассажиравтотранс».

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