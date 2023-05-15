МП «Пассажиравтотранс» планируют ликвидировать в Самаре в 2024 году

Власти Самары намерены закупить в лизинг 50 новых автобусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре планируют ликвидировать МП «Пассажиравтотранс», которое ранее занималось перевозкой пассажиров на автобусах. Предполагается, что предприятие перестанет существовать в 2024 году. Информация об этом размещена в документе по приобретению 50 новых автобусов.

- В соответствии с федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 485-ФЗ в 2024 году МП «Пассажиравтотранс» подлежит ликвидации с предполагаемой передачей имущества в МП «ТТУ» для осуществления пассажирских перевозок с использованием автобусов, - говорится в документе.

Власти Самары намерены обновить парк техники и приобрести 50 новых автобусов в лизинг. На эти цели планируется потратить 1,3 млрд рублей. Лизингодателем выступит АО «Сбербанк Лизинг». До ликвидации «ПАТа» трамвайно-троллейбусное управление будет сдавать автобусы в субаренду или в сублизинг.

Новый транспорт должен поступить в МП «ТТУ» не позднее 20 июля 2023 года. Срок лизинга составит 59 лизинговых периодов.

Напомним, МП «Пассажиравтотранс» прекратило перевозить пассажиров в 2018 году. Одной из основных причин стали накопленные долги. Автобусы предприятия на пять лет передали в аренду компании «СамараАвтоГаз». В течение нескольких лет «ПАТ» работал над погашением задолженностей.

В конце 2022 года стало известно, что долги предприятия почти полностью выплачены. Власти заявляли, что его начнут возвращать к профильной работе 2023 году.

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