ФОК хотят построить в Ленинском районе Самары

Площадь участка составляет 5123 квадратных метров. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ленинском районе Самары планируют построить помещение под занятия спортом. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Речь идет об участке на пересечении улиц Клинической и Чернореченской. Там планируется обеспечить проведение занятий спортом в помещениях.

Глава Самары Елена Лапушкина предоставила департаменту градостроительства разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью. Его площадь составляет 5123 квадратных метров.

Данное постановление вступает в силу со дня его принятия.

Напомним, жители Самары одобрили строительство многоэтажной жилой застройки в Октябрьском районе на улице Советской Армии.

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