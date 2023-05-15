ФОК хотят построить в Ленинском районе Самары

Площадь участка составляет 5123 квадратных метров.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ленинском районе Самары планируют построить помещение под занятия спортом. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.
Речь идет об участке на пересечении улиц Клинической и Чернореченской. Там планируется обеспечить проведение занятий спортом в помещениях.
Глава Самары Елена Лапушкина предоставила департаменту градостроительства разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью. Его площадь составляет 5123 квадратных метров.
Данное постановление вступает в силу со дня его принятия.
Напомним, жители Самары одобрили строительство многоэтажной жилой застройки в Октябрьском районе на улице Советской Армии.
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