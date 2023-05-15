В Самаре из-за больного пассажира приземлился самолет Москва — Душанбе 15 мая 2023

Пассажиру самолета понадобилась помощь медиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 15 мая 2023 года, в Самаре посадили самолет, который летел из Москвы (Домодедово) в Душанбе. Борт вынужденно приземлился в аэропорту Курумоч из-за больного пассажира. Об этом сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT.

По предварительным данным, экипаж самолета сообщил о нештатной ситуации на борту в 00:29 по московскому времени. Одному из пассажиров стало плохо, поэтому капитан воздушного судна решил следовать на незапланированный аэродром — аэропорт Курумоч в Самаре. Насколько известно, по прибытии была запрошена скорая помощь.

Напомним, похожий случай произошел в марте 2023 года. Тогда в Самаре вынужденно приземлился самолет рейсом Худжант (Таджикистан) — Жуковский. Одному из пассажиров стало плохо во время полета. На место выезжала бригада скорой помощи.

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