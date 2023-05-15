Команда из Отрадного выиграла Суперкубок Самарской области по футболу

Две сильнейшие команды области встретились в матче за Суперкубок. Фото: пресс-служба СОФФ

14 мая 2023 года определился обладатель Суперкубка Самарской области по футболу. Это произошло в матче, в котором встретились чемпион области-2022 — команда «Сызрань-2003» и обладатель Кубка области прошедшего года - «Нефтяник» из Отрадного.

Встреча прошла на площадке спортшколы «Восход» возле «Солидарность Самара Арены». На церемонии открытия выступили врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская, председатель областной федерации футбола Максим Симонов.

- Этот матч традиционно начинает наш летний сезон. Мы проводим его в преддверии чемпионата области. Это дает ребятам возможность проверить себя в деле, оценить уровень подготовки и сыгранность команда. И безусловно, Суперкубок - это самый желанный трофей, ведь он разыгрывается между победителем чемпионата и обладателем Кубка - сильнейшими командами области. Борьба за такой трофей - это всегда очень яркие, сильные эмоции, - сказал в своем выступлении Максим Симонов.

Поначалу все складывалось удачно для команды из Сызрани. Султан Рахмаев открыл счет на 16-й минуте. Но после забивали только отрадненцы. Еще до перерыва, на 23-й минуте, счет сравнял Сергей Турзанов. Во второй половине встречи он же с пенальти на 54-й минуте вывел «Нефтяник» вперед. Через 5 минут Дмитрий Кузнецов забил третий мяч, а в компенсированное время Сергей Симатов установил окончательный результат — 4:1.

Награждение участников встречи за Суперкубок происходило в чаше «Солидарность Самара Арены» в перерыве матча РПЛ «Крылья Советов» - «Локомотив».