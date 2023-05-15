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НовостиОбщество15 мая 2023 16:12

Самарский областной суд усомнился в законности планируемого строительства на береговой линии озера на 5-й просеке

Продолжается рассмотрение апелляции
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Противостояние застройщика и местных жителей продолжается уже не первый год

Противостояние застройщика и местных жителей продолжается уже не первый год

Фото: Ольга НОВИКОВА

Самарский областной суд продолжает рассматривать апелляцию на решение первой инстанции по делу о недовольстве жителей 5-й просеки строительством по соседству новых многоэтажек. Районный суд встал на сторону самарцев и запретил ГК "Берег" застраивать "лакомый" кусок земли с видом на Волгу. Однако застройщик не согласился с решением и подал апелляцию. Журналист "Кп-Самара" узнала, как проходит заседание в областном суде.

14 мая 2023 состоялось уже третье по счету заседание суда по рассмотрению апелляции. В этот раз слушание вновь отложили, чтобы стороны предоставили необходимые документы. - Участок, который "Берег" хочет застроить высотками, граничит с береговой линией озера Леснуха. На следующее заседание суд потребовал предоставить документы, чтобы выяснить, является ли данный участок водоохранным объектом, - рассказал нам собственный источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, жители 5-й просеки уже несколько лет ведут войну с застройщиком ГК "Берег". Людям необходимы поликлиники, детские сады и школы, так как сейчас нагрузка на имеющиеся объекты слишком большая. Однако застройщик хочет возвести именно жилые дома. Прокуратура встала на защиту самарцев и выиграла суд первой инстанции по поводу обеспечения медицинскими учреждениями. Ранее прокуратура также выиграла суд у администрации и обязала власти построить на 5-й просеке школу и детский сад.