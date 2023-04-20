«Почему чиновники встали на их сторону?»: в Самаре через суд пытаются застроить высотками 5-ю просеку

Самарцы не хотят новый дом - им нужны поликлиника и детсад. Фото: Ольга НОВИКОВА

Противостояние жителей 5-й просеки и компании-застройщика «Берег» продолжается. Несмотря на то, что самарцы выиграли суд первой инстанции и отвоевали «лакомый» участок земли под строительство нового детского сада или поликлиники, проигравшая сторона подала жалобу на решение в Самарский областной суд. Сегодня, 20 апреля 2023 года, состоялось уже второе заседание, но и в этот раз слушание отложили. Жители 5-й просеки рассказали журналисту «КП-Самара» о продолжении столкновения интересов.

Разрешение выдано законно

Вот уже несколько лет жители 5-й просеки воюют с застройщиком ГК «Берег», который получил разрешение на строительство нового жилого комплекса по соседству. Самарцы выступили против жилой застройки, ведь в районе не хватает детских садов и поликлиник. 5 декабря 2022 года на заключительном заседании в суде Ленинского района было запрещено «Берегу» строить многоэтажки. Также губернатор Дмитрий Азаров встал на защиту самарцев, но минздрав, минстрой и министерство образования поменяли свое мнение и тоже подписали жалобу на решение первой инстанции от «Берега».

- Мы считаем, что решение первой инстанции было вынесено с грубейшими нарушениями норм процессуального и материального права, выводы суда не подтверждаются доказательствами в материалах дела, также неправильно установлены обстоятельства, которые имеют значение для данного дела. Поэтому просим отменить решение суда и вынести новое решение об отказе в удовлетворении иска к ГК «Берег», - выступила на суде представитель министерства строительства Самарской области.

Чиновники уверены, что разрешение на жилую застройку было дано законно. Представители «Берега» приложили к своей жалобе ранее данный ответ от прокуратуры и администрации президента РФ, которые также посчитали разрешение законным.

- Мы надеялись на объективность мнения судьи Ленинского района, но в итоге мы в протоколах не обнаружили важных фактов, - сказал адвокат ГК «Берег».

Чиновники встали на сторону застройщика

Как выяснилось, в настоящее время администрация Самары совместно с минстроем и минздравом уже прорабатывают вопрос о выделении земельного участка под строительство поликлиники в районе 5-й просеки.

- В районе находятся четыре дошкольных учреждений, где актуальный спрос составляет 166 мест. Что касается перегруженности поликлиники, то данный факт не был документально заверен минздравом, - парировал адвокат.

Однако местные жители говорят иначе – в детских садах нет мест на несколько лет вперед, а в поликлинике замечена нереальная нагрузка на врачей, которые должны обслуживать весь район.

- В своей речи на суде представитель минздрава вместо того, чтобы переживать за своих подчиненных врачей, почему-то рассуждает об обманутых дольщиках, которые могут лишиться квартир в новом доме. Да, в Конституции прописано право на жилье, но также у людей есть право на образование и медицинскую помощь, - отвечают жители 5-й просеки.

В первое слушание в областном суде ГК «Берег» сам ходатайствовал об отложении слушания апелляции, во второй раз судья сама приняла также решение, так как параллельно рассматриваются еще два дела – по нехватке мест в детских садах и по нагрузке на поликлинику. Слушание перенесли на середину мая, когда эти дела будут рассмотрены, а у участников процесса на руках будут решения.

«Комсомольская правда» следит за развитием событий.

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