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НовостиОбщество15 мая 2023 17:57

44 спасателя будут следить за безопасностью на пляжах Самары летом 2023 года

Их оснастят необходимым оборудованием и имуществом
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Купальный сезон в городе стартует 15 июня Купальный сезон в городе стартует 15 июня

Купальный сезон в городе стартует 15 июня Купальный сезон в городе стартует 15 июня

Фото: Евгения ВАСИНА

В Самаре продолжается подготовка к пляжному сезону, который стартует 15 июня 2023 года. В этом году в городе по традиции будут работать 8 городских пляжей, на которых разместятся спасательные посты. Информацию сообщили в мэрии.

– Ежедневно с 10 июня по 15 сентября на городских пляжах общей протяженностью 4,02 км будут работать 14 спасательных постов. За безопасностью будут следить 44 спасателя от ведомственного специализированного частного учреждения «Водно – спасательная служба ОСВОДа Самарской области». Их оснастят необходимым спасательным имуществом и оборудованием, – рассказали в администрации Самары.

Ранее стало известно, что пляжи встретят отдыхающих в обновленном виде. Там оборудуют скамейки с навесами, детские игровые комплексы, спортплощадки и многое другое.

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