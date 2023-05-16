Зарядная станция для электробуса появится в Южном городе в Самаре

Подрядчик, который выполнит работы, уже найден Фото: Андрей АБРАМОВ

В Самаре появится станция для зарядки электробуса. Ее установят в Южном городе. Информация сообщается на сайте госзакупок.

Согласно документации, станцию установят на остановке «Спорткомплекс Южный» на Николаевском проспекте. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению – не более 1 года со дня заключения договора.

Недавно в МП «ТТУ» определились с подрядчиком, который выполнит работы. Победителем торгов стало ООО «ЮГ сети». На эти цели будет потрачено 2 952 349,76 рублей.

Ранее стало известно, что власти Самары намерены приобрести четыре электробуса белорусского производства. В городе с этим транспортом уже знакомы – электробус курсировал по маршруту между Южным городом и Губернским рынком в тестовом режиме

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