Зарядная станция для электробуса появится в Южном городе в Самаре

Подрядчик, который выполнит работы, уже найден
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Самаре появится станция для зарядки электробуса. Ее установят в Южном городе. Информация сообщается на сайте госзакупок.
Согласно документации, станцию установят на остановке «Спорткомплекс Южный» на Николаевском проспекте. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению – не более 1 года со дня заключения договора.
Недавно в МП «ТТУ» определились с подрядчиком, который выполнит работы. Победителем торгов стало ООО «ЮГ сети». На эти цели будет потрачено 2 952 349,76 рублей.
Ранее стало известно, что власти Самары намерены приобрести четыре электробуса белорусского производства. В городе с этим транспортом уже знакомы – электробус курсировал по маршруту между Южным городом и Губернским рынком в тестовом режиме
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