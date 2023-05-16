В Самаре стартовало строительство планетария на проспекте Ленина

Объект возводят около музея «Самара Космическая» Фото: Скриншот с видео

В Самаре началось строительство планетария. Объект возводят около музея «Самара Космическая» на проспекте Ленина. Самарский видеоблогер Сергей Бобин показал, что происходит на стройплощадке в мае 2023 года.

Судя по кадрам, строительные работы сейчас в самом разгаре. Специалисты готовят участок под строительство планетария. Сама площадка ограждена забором.

Напомним, площадь планетария составит 5 728 квадратных метров. В здании будет два подземных этажа и три надземных с эксплуатируемой кровлей и астроплощадкой для открытых наблюдений. На третьем этаже под горизонтальным куполом разместится звездный зал, рассчитанный на 224 зрительских места.

В соответствии с муниципальным контрактом подрядчик должен завершить все работы к 30 ноября 2024 года.

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