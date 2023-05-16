В Самаре стартовало строительство планетария на проспекте Ленина

Объект возводят около музея «Самара Космическая»
Фото: Скриншот с видео
В Самаре началось строительство планетария. Объект возводят около музея «Самара Космическая» на проспекте Ленина. Самарский видеоблогер Сергей Бобин показал, что происходит на стройплощадке в мае 2023 года.
Судя по кадрам, строительные работы сейчас в самом разгаре. Специалисты готовят участок под строительство планетария. Сама площадка ограждена забором.
Напомним, площадь планетария составит 5 728 квадратных метров. В здании будет два подземных этажа и три надземных с эксплуатируемой кровлей и астроплощадкой для открытых наблюдений. На третьем этаже под горизонтальным куполом разместится звездный зал, рассчитанный на 224 зрительских места.
В соответствии с муниципальным контрактом подрядчик должен завершить все работы к 30 ноября 2024 года.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.